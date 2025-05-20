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أحمد جودة - القاهرة -

أكد خافيير أجيري، مدرب منتخب المكسيك، أن فريقه يُعد أحد المرشحين الأقوياء للتتويج بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون صعبة نظرًا لتطور كرة القدم في منطقة الكونكاكاف.

مدرب المكسيك يرفع راية التحدي في كأس الكونكاكاف الذهبية

وقال أجيري خلال مؤتمر صحفي: "الأرقام والتاريخ يؤكدان أننا المرشحون الأوفر حظًا للفوز باللقب، لكن يجب احترام جميع المنافسين".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل أداء، لكن التحدي كبير بسبب التطور الكبير في مستوى المنتخبات الأخرى".

قائمة المنتخب وتحديات التشكيل

وأعلن أجيري عن قائمة أولية للاعبين المرشحين لتمثيل منتخب "تري كولور" في البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو 2025.

وتضم القائمة أسماء بارزة مثل راؤول خيمينيز، وسانتياجو خيمينيز، وإدسون ألفاريز، ولويس تشافيز، وأوربيلين بينيدا، وجون فاسكيز، وخوليان أراوخو.

واستبعد أجيري لاعبي ناديي باتشوكا ومونتيري من القائمة بسبب مشاركتهما في مونديال الأندية، الذي يتزامن مع البطولة.

كما قد يغيب 7 لاعبين من نادي أمريكا في حال تأهله لمونديال الأندية، إذا فاز على لوس أنجلوس في مباراة 31 مايو الجاري.

وعبّر أجيري عن دعمه لتأهل أمريكا لمونديال الأندية، مؤكدًا أن ذلك يعزز مكانة كرة القدم المكسيكية، لكنه أقر بأن غياب لاعبي النادي سيُشكل تحديًا كبيرًا في تشكيل الفريق لكأس الكونكاكاف الذهبية.

إنجازات المكسيك تحت قيادة أجيري

تُعد المكسيك الأكثر تتويجًا بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية برصيد 12 لقبًا، متفوقة على الولايات المتحدة التي تملك 7 ألقاب.

وفي 2023، فازت المكسيك باللقب بعد تغلبها على بنما في النهائي. كما حقق المنتخب هذا العام لقب دوري أمم الكونكاكاف الأول تحت قيادة أجيري، بفوز على كندا (2-0) في نصف النهائي وبنما (2-1) في النهائي.

يُذكر أن أجيري، بفضل خبرته، يسعى لتعزيز مكانة المكسيك في البطولة القادمة، رغم التحديات التي قد تواجه تشكيلة الفريق.