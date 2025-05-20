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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن حارس المرمى الإسباني المخضرم بيبي ريينا، الفائز بكأس العالم 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012، اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 42 عامًا، بعد مسيرة استمرت 26 موسمًا.

بيبي رينا يعلق قفازه.. ويبدأ مسيرته كمدرب

وكشف ريينا عن نيته بدء مسيرة تدريبية مع فريق شباب فياريال "أ" في الموسم المقبل.

وفي مقابلة مع برنامج "موفيستار+" بعنوان "بيبي ريينا لديه ما يقوله"، قال الحارس: "لقد كانت مسيرة رائعة، أشعر بأنني محظوظ لما عشته على مدار سنوات طويلة. لم أتوقع أن أصل إلى هذه المرحلة، لكنني أشعر الآن أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الفصل".

وأضاف: "قررت الاعتزال منذ يناير الماضي بعد نقاش مع زوجتي، واتخذنا القرار معًا".

وأشار ريينا إلى أن مباراته الأخيرة كلاعب قد تكون مع نادي كومو الإيطالي أمام إنتر ميلان الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. وتحت قيادة مواطنه سيسك فابريجاس، مدرب كومو الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي.

ونجح ريينا في المساهمة ببقاء الفريق في المركز العاشر هذا الموسم.

وعن قراره بالاعتزال، قال: "في صيف 2024، مررت بلحظات صعبة لعدم وجود مشروع يثير حماستي، لكن هذا الموسم مع كومو جعلني أدرك أنني قدمت كل ما لدي كحارس مرمى، ولم يعد بإمكاني تقديم المزيد".

مسيرة حافلة بالإنجازات

بدأ ريينا مسيرته مع برشلونة، ثم انتقل إلى فياريال 2002، قبل أن يخوض تجربة مميزة مع ليفربول من 2005 إلى 2013.

لعب لاحقًا مع نابولي (2013)، وبايرن ميونيخ (2014)، وإيه سي ميلان (2018)، وأستون فيلا (2020)، ولاتسيو، وعاد إلى فياريال قبل أن يختتم مسيرته مع كومو في 2024.

شارك ريينا في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني منذ أول ظهور له في أغسطس2005، وحضر 4 بطولات كأس عالم، وبطولتي أمم أوروبا، وبطولتي كأس القارات.

وعلى الرغم من دوره كحارس بديل، كان ريينا عنصرًا مؤثرًا في غرفة الملابس خلال العصر الذهبي للمنتخب الإسباني.

وحقق ريينا 9 ألقاب خلال مسيرته، منها: كأس العالم 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008، و2012، والدوري الألماني 2015 مع بايرن ميونيخ، وكأس إيطاليا 2014 مع نابولي، و3 ألقاب مع ليفربول (كأس الاتحاد الإنجليزي 2006، وكأس الرابطة الإنجليزية 2012، وكأس السوبر الأوروبي 2006).

كما حصد جائزة أفضل حارس في الدوري الإنجليزي الممتاز لـ3 مواسم متتالية (2005-2008) تحت قيادة المدرب رافا بينيتيز.

ورغم إنجازاته، يبقى خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 أمام ميلان "الغصة" التي لم تفارق ريينا.

شخصية كاريزمية ومستقبل تدريبي

يُذكر ريينا بتصدياته الرائعة، شخصيته الكاريزمية، وعلاقاته المميزة داخل غرفة الملابس، وبعد اعتزاله، يتطلع لنقل خبرته إلى الجيل الجديد كمدرب في فياريال، حيث ستبدأ رحلته الجديدة في عالم التدريب.