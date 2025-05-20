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أحمد جودة - القاهرة -

يتفهم جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، السبب الذي يكمن وراء رغبة بعض من مشجعي فريقه في عدم حضور بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

مارش يتفهم سبب عزوف بعض مشجعي كندا عن حضور بطولة الكأس الذهبية

ويرى المدرب الأمريكي أن ذلك يرجع إلى خشية جماهير فريقه من الصعوبات التي من الممكن أن تلاقيها على الحدود مع الولايات المتحدة، التي تستضيف المسابقة القارية، بالاشتراك مع كندا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عبر تطبيق (زووم) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال مارش "أرى قلقا لدى أي شخص يتطلع للسفر للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ السياسي الراهن. لذا، من المحزن، في رأيي، أن نضطر للحديث عن زيارة الولايات المتحدة بهذه الطريقة، لكنني أعتقد أنه على الجميع اتخاذ القرارات الأنسب لهم والتي تتناسب بشكل أفضل مع ما يجري في حياتهم وأسلوب حياتهم".

ومنذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، أشارت تقارير إخبارية إلى إيقاف السائحين عند المعابر الحدودية الأمريكية واحتجازهم في مراكز احتجاز المهاجرين قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم على نفقتهم الخاصة.

وفي 3 مارس الماضي، احتجزت سلطات الحدود الأمريكية الممثلة ورائدة الأعمال الكندية جاسمين موني، رغم امتلاكها تأشيرة عمل أمريكية، في سان دييجو. قبل أن يطلق سراحها بعد 12 يوما من احتجازها.

وانخفضت رحلات العودة عبر رحلات الطيران للمقيمين الكنديين من الولايات المتحدة بنسبة 20% الشهر الماضي، كما تقلصت رحلات العودة بالسيارة بنسبة 35%، وفقًا للإحصاءات الكندية.

وتم تعيين مارش /51 عاما/ مديرا فنيا للمنتخب الكندي في مايو 2024 بعد فترات سابقة قضاها مع أندية مونتريال الكندي، ونيويورك ريد بولز الأمريكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، ولايبزج الألماني، وليدز يونايتد الإنجليزي.

تستضيف كندا، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، بطولة كأس العالم العام المقبل، فيما يفتتح فريق مارش مشواره ببطولة الكأس الذهبية، في 17 يونيو القادم ضد منتخب هندوراس في فانكوفر الكندية، قبل أن يخوض مباراتيه التاليتين في هيوستن الأمريكية، ضد منتخب كوراساو في 21 من ذات الشهر، ومنتخب السلفادور بعدها بثلاثة أيام.

شدد مارش "سيكون من المؤسف ألا نحصل على الدعم الجماهيري الذي أعتقد أن فريقنا يستحقه من مشجعينا، بسبب المناخ السياسي، خاصة إذا تمكنا من تحقيق الكثير في هذه البطولة والوصول إلى النهائي، وهو ما نضعه هدفا لنا".

وأضاف المدرب الذي ولد في راسين بولاية ويسكونسن الأمريكية "لذا لست متأكدا من كيفية تصرف الجميع أو رد فعلهم تجاه الوضع الراهن، لكنني آمل بالتأكيد أن نحظى بدعم كبير في هذه المباريات المهمة. وأنا متأكد من أننا سنحصل عليه في فانكوفر".

وتقام بطولة الكأس الذهبية في الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين في 14 ملعبا، جميعها في الولايات المتحدة باستثناء ملعب واحد.

ولن يتم السماح لمارش بقيادة المنتخب الكندي من على مقاعد البدلاء في مواجهتي هندوراس وكوراساو، بسبب إيقافه مباراتين من جانب اتحاد كونكاكاف لسلوكه تجاه الحكام ورفضه مغادرة الملعب خلال مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة دوري أمم كونكاكاف ضد منتخب الولايات المتحدة في 23 مارس الماضي.

وتحمل المكسيك الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، والتي كان من بينها النسخة الماضية عام 2023، في حين فازت الولايات المتحدة بسبعة ألقاب في المسابقة، كان آخرها عام 2021، بينما حصلت كندا على اللقب عام 2000.