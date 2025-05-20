نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة كايو تحرمه من المشاركة مع الهلال في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الهلال السعودي غياب لاعبه البرازيلي كايو سيزار حتى نهاية دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 بعد إصابته في العضلة الخلفية.

إصابة كايو تحرمه من المشاركة مع الهلال في مونديال الأندية

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن الفحوصات الطبية أظهرت حاجة كايو إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع، مما يعني غيابه عن مباريات الفريق الثلاث في البطولة.

وتعرض كايو للإصابة خلال فوز الهلال على الفتح في الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمنافسات المونديال، قبل أن تتأكد رسميًا.

ويبدأ الهلال مشواره في البطولة بمواجهة ريال مدريد الإسباني في 18 يونيو، ثم يواجه ريد بُل سالزبورج النمساوي في 22 من الشهر ذاته، ويختتم مباريات المجموعة أمام باتشوكا المكسيكي في 26 منه.