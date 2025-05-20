نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن النادي يعمل على تجديد عقد لامين يامال، مشيرًا إلى أن اللاعب سعيد ويرغب في البقاء لسنوات طويلة.

لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي

وأوضح أن التعامل مع يامال سيكون مختلفًا عن ليونيل ميسي، خاصةً من حيث تقدير أهميته داخل الفريق من دون النظر إلى عمره.

وفي ما يخص القميص الرقم 10، قال لابورتا إن الأمر سيُناقش داخليًا، مشيرًا إلى أن يامال اختار سابقًا الرقم 19.

وأضاف أن يامال يمثل نموذجًا للاعب العصري، يشارك جماعيًا ويدافع بذكاء، ويعتبر برشلونة النادي المثالي لتطوره كونه كتالونيًا ومحبًا للنادي منذ الصغر.