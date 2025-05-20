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أحمد جودة - القاهرة -

اجتاز الهولندي جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن، الفحص الطبي بنجاح تمهيدًا لانضمامه إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.

فريمبونج يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى ليفربول

وأكد الصحفي بن جاكوس أن اللاعب بات قريبًا من التوقيع الرسمي، ليكون أولى صفقات المدرب أرني سلوت.

فريمبونج (24 عامًا) برز مع ليفركوزن وأسهم في فوز الفريق بلقب البوندسليجا 2023-2024. ومنذ انتقاله من سيلتك عام 2021، سجل 30 هدفًا في 190 مباراة.

الصفقة ستكلف ليفربول بين 35 و40 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتُعد إضافة فريمبونج خطوة استراتيجية لتعزيز دفاع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.