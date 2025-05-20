نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اتجاه الأهلي لتغريم علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، حقيقة تغريم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وتابع المصدر:" كل الأخبار المنتشرة عن تغريم علي معلول لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:" معلول لم يختلق أزمة ولم يقلل من الجهاز الفني أو اللاعبين زملائه".

واختتم: "معلول كان حزين بسبب عدم مشاركته في المباراة بوقت كافي وهذا طبيعي وخروجه من الملعب مباشرًة بعد المباراة لا يقلل منه أو من النادي أو الجهاز".