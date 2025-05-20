الرياضة

حقيقة اتجاه الأهلي لتغريم علي معلول

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حقيقة اتجاه الأهلي لتغريم علي معلول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اتجاه لتغريم علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، حقيقة تغريم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وتابع المصدر:" كل الأخبار المنتشرة عن تغريم علي معلول لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:" معلول لم يختلق أزمة ولم يقلل من الجهاز الفني أو اللاعبين زملائه".

واختتم: "معلول كان حزين بسبب عدم مشاركته في المباراة بوقت كافي وهذا طبيعي وخروجه من الملعب مباشرًة بعد المباراة لا يقلل منه أو من النادي أو الجهاز".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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