نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة المصري يتمسك ببقاء كامل أبو علي رئيسًا للنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي مع محب الحبشي محافظ بورسعيد والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة للتأكيد على التمسك الكامل باستمرار كامل أبو علي في رئاسة النادي، لما يمثله من ثقل إداري وخبرة كبيرة في قيادة الكيان خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب استقرارًا إداريًا وفنيًا.

حضر هذا الاجتماع نائبا المجلس الحسيني أبو قمر ورجب عبد القادر، إلى جانب الأعضاء البارزين: اللواء ياسر سالم، أحمد الطحان، وعماد البرشة، حيث أجمع الجميع على أهمية استمرار أبو علي في موقعه ودعمه الكامل من قبل مجلس الإدارة.

كما تم خلال الاجتماع التواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في إطار تنسيق الجهود بين الوزارة والنادي لدعم الاستقرار الإداري.

وتلقي اللواء محب حبشي العديد من الرسائل التي تعبر عن الدعم الجماهيري الكبير والتمسك باستمرار رئيس النادي.

وقرر المجلس مد مهلة الاستقالة التي كان قد تقدم بها كامل أبو علي، على أن يتم حسم الموقف النهائي عقب عودته من المغرب الأسبوع المقبل، وسط تحركات مكثفة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة ومواصلة قيادة النادي في ظل التحديات الراهنة.