نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون فوزا مفاجئا على نظيره ليفربول؛ بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سجل مبكرا في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، هارفي إليوت مهاجم ليفربول هدف التقدم في شباك برايتون.

ثم أدرك ياسين عياري لاعب برايتون هدف التعادل في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، وسط غفلة من دفاع ليفربول.

وأضاف دومينيك سوبوسلاي نجم خط وسط ليفربول، الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بأسيست من هارفي إليوت.

وتمكن في الدقيقة 69، اللاعب كاورو ميتوما من تسجيل هدف التعادل الثاني لصالح إيفرتون، بعد تسديدة قوية.

وأحرز جاك هنشلوود نجم إيفرتون الهدف الثالث في مرمى ليفربول، عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من أورايلي..

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق برايتون إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما توقف ليفربول عند صدارة الترتيب بواقع 83 نقطة.