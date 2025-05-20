نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يسقط أمام برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي بمشاركة صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره برايتون؛ والذي فاز عليه بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أحداث مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتسجيل هدف مبكر من جانب لاعبي ليفربول، بعدما نجحوا في فرض الاستحواذ.

حيث سجل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، هارفي إليوت مهاجم ليفربول هدف التقدم في شباك برايتون.

ثم أدرك ياسين عياري لاعب برايتون هدف التعادل في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، وسط غفلة من دفاع ليفربول.

وأضاف دومينيك سوبوسلاي نجم خط وسط ليفربول، الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بأسيست من هارفي إليوت.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت سيطرة لاعبي فريق إيفرتون على الكرة، لتسجيل هدف التعادل ومحاولة تحقيق الفوز.

وتمكن في الدقيقة 69، اللاعب كاورو ميتوما من تسجيل هدف التعادل الثاني لصالح إيفرتون، بعد تسديدة قوية.

وأحرز جاك هنشلوود نجم إيفرتون الهدف الثالث في مرمى ليفربول، عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من أورايلي..

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق برايتون إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما توقف ليفربول عند صدارة الترتيب بواقع 83 نقطة.