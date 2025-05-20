نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفيرو يحسم مصير الأجانب في الأهلي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حتى الأن النادي الأهلي استقر على قيد الخماسي محمد علي بن رمضان وأليو ديانج وأشرف داري وأشرف بن شرقي وجرديشار، في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الأهلي حصل على موافقة مبدئية على زيادة عدد الأجانب بشكل استثنائي خلال فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية فقط".

وأضاف: "الأهلي سيدرس مع الجهاز الفني الجديد بقيادة خوسيه ريفيرو، احتياجات الفريق سواء محلية أو أجانب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الدخول في مفاوضات سريعة في حال وجود رغبة في التعاقد مع أي لاعب أجنبي على سبيل الإعارة استعدادًا لكأس العالم الأندية.