نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لدينا مدربًا ممتازًا الآن".. ديفيد بيكهام يتحدث عن روبن أموريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام عن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه مدرب طموح ومُميز وقادر على عودة الفريق لمنصة التتويج مجددًا.

بيكهام يشيد بأموريم

وقال ديفيد بيكهام في تصريحات صحفية اليوم الإثنين لصحيفة "ذا أتلتيك" عن أموريم: "أعتقد أن لدينا مدربًا ممتازًا الآن، قادر على صناعة مستقبل مُميز لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "أعتقد أن لديه فرصة حقيقية هنا إنه مدرب شاب، حقق نجاحًا كبيرًا ولديه خبرة كبيرة بالنسبة لعمره، لذلك أعتقد أنه سيجري التغييرات اللازمة".

وأختتم بيكهام حديثه، قائلًا: " لدينا الكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار في النادي، لكن ما يهم جماهيرنا أكثر هو ما يحدث في الملعب، وما يحدث فيه لا يروق لهم. جماهيرنا لا تروق لهم".

وتولى البرتغالي روبن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا القيادة الفنية لمانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلفًا للهولندى إريك تين هاج.

ويمر مانشستر يونايتد هذا الموسم بكبوة عصيبة في مسابقة البريميرليج، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.

مواجهة مانشستر يونايتد القادمة

ويستعد المان يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب سان ماميس، يوم الأربعاء القادم الموافق 21 مايو 2025، في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.