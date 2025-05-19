نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة "الزمالك للساق الواحدة".. تجاهل واستغاثة برئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

‎استغاث عبد الله مصطفى، كابتن فريق نادي الزمالك لكرة القدم للساق الواحدة، برئيس الجمهورية، بعد قرار النادي بالاستغناء عنهم، ومعاملتهم بتجاهل وإهمال.

‎وكتب عبد الله مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "نداء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية. أنا عبد الله مصطفى، كابتن فريق نادي الزمالك لكرة القدم للساق الواحدة".

‎وتابع: "بقالي سنتين أنا وزملائي بنلعب ونمثل نادي الزمالك بإخلاص، من غير أي مقابل، وبنحاول نرفع اسم النادي ونوصل رسالة: إن الإصرار والعزيمة أقوى من أي تحدي.. وإن فقدان جزء من الجسد عمره ما بيكون نهاية".

‎وأضاف: "لكن للأسف، بعد كل ده، إدارة النادي قررت تتخلى عننا وتمشينا، دون أي تقدير أو حتى كلمة شكر، وفي أصعب وقت.. لأننا دلوقتي بنستعد نمثل مصر في كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة السنة الجاية".

‎وأكد: "القرار ده كسرنا، مش علشان الفلوس، لكن علشان الإهمال والتجاهل اللي بنتعامل بيه، كأننا مش موجودين.. كأننا ما تعبناش، وما رفعناش اسم الزمالك، وما اجتهدناش علشان نكون على مستوى تمثيل بلدنا".

‎واختتم كلامه: "أنا بناشد سيادتك يا ريس، وأنت دايمًا الراعي والداعم لأصحاب الإرادة القوية.. إحنا شباب بنحب بلدنا، وعندنا طموح، وكل اللي محتاجينه دعم وتقدير علشان نقدر نكمل المشوار ونرفع علم مصر قدام العالم، ادعمونا، ما تسيبوناش نضيع بعد ما قربنا نوصل".

‎إنجازات عبد الله مصطفى

‎ويعد عبد الله مصطفى من أبرز لاعبي الفريق، الذي سجل أول "هاتريك" في تاريخ كرة القدم للساق الواحدة في مصر خلال مباراة الزمالك ضد زد.

‎طموحات الفريق

‎وأعرب عن رغبته في أن يكون مثل محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الفريق يضم لاعبين ذوي مهارات خاصة ويسعى لتحقيق نتائج طيبة والفوز بالدوري.

‎دوري الساق الواحدة

‎يعد فريق نادي الزمالك لكرة القدم للساق الواحدة، من أهم الفرق في هذه الرياضة البارالمبية الناشئة في مصر. ومنذ انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة في مارس 2023، بمشاركة أندية مثل الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وزد، برز الزمالك كأحد الفرق القوية في البطولة.

‎تصدر الزمالك للدوري

‎واستطاع الزمالك تصدر جدول الترتيب في النسخة الثانية من الدوري خلال موسم 2023–2024، برصيد 6 نقاط بعد فوزه على البنك الأهلي بنتيجة 6-0 وعلى المقاولون العرب بنتيجة 3-0.

‎مسؤولية اجتماعية

‎وفي إطار دعمه للمواهب، حقق نادي الزمالك أمنية الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، الذي فقد ساقه إثر إصابة، بضمّه إلى فريق الساق الواحدة، مما يعكس التزام النادي بالمسؤولية الاجتماعية.

‎استعدادات المنتخب المصري

‎وعلى الصعيد الوطني، يستعد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة للمشاركة في كأس العالم 2026 في كوستاريكا، بعد تأهله من بطولة إفريقيا 2024. ويضم المنتخب عددًا من اللاعبين المحترفين في الدوري التركي، مما يعزز من فرصه في تحقيق نتائج مميزة على الساحة الدولية.