نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في العاشرة من مساء الغد، فريق مانشستر سيتي أمام نظيره بورنموث، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي، في إطار مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر وبورنموث

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يأتي تردد قناه قناة بي إن سبورت 1، الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث، على النحو التالي عبر قمر النايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يقع في المرتبة السادسة برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فريق بورنموث في المرتبة الحادية عشرة برصيد 53 نقطة.