نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بورنموث، وذلك في إطار مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يطمح أصحاب الريداء السماوي فريق مانشستر سيتي في الحصول على الثلاث نقاط، والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد موسم غير جيد خاضه كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة الثلاثاء، أمام فريق بورنموث بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول، نيكو أورايلي.

خط الوسط: دي بروين، برناردو سيلفا، جاك غريليش.

خط الهجوم: فيل فودن، إرلينج هالاند، عمر مرموش.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يقع في المرتبة السادسة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فريق بورنموث في المرتبة الحادية عشرة برصيد 53 نقطة.