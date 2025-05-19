نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة يتعادل إيجابيا مع الوحدة في دوري ادنوك للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق الوحدة بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

ملخص مباراة الجزيرة والوحدة

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة ونظيره الوحدة برتم سريع وسجل شاذلي الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 4 صنع فقير وحاول الوحدة التعادل لكنه لم ينجح لتألق الدفاع وحارس الجزيرة حتى عادل قرباني النتيجة للوحدة في الدقيقة 38 صنع نورالله وانتهى الشوط الأول بينهم 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الجزيرة والوحدة برتم هادئ نسبيا وسجل ميراز الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 54 صنعه له تاجير وحاول تسجيل الهدف الثالث لكنه لم ينجح وأحرز خربين هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 83 من ضربة جزاء وانتهت المباراة بينهم 2/2.