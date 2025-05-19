نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يرغب في التخلص من نجمه وبايرن ميونخ يترقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في التخلص من الفرنسي كريستوفر نكونكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي

وحسب ما نشرته صحيفة سكاي سبورتس، فإن البلوز لن يمانع في بيع نجمه الفرنسي كريستوفر في الصيف المقبل، وسيوافق على العرض الذي يراه مناسبًا من وجهة نظره.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي الإنجليزي مستعد لسماع العروض المقدمة للمهاجم الفرنسي كريستوفر خاصة وأن اللاعب خرج من حسابات الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب الفريق.

وبينما أكد الصحفي الألماني فلورينا بلتينبيرج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن بايرن ميونخ مهتم باللاعب كريستوفر نكونكو نجم النادي البلوز ويريد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وانضم كريستوفر نكونكو إلى صفوف تشيلسي قادمًا من لابيزيج في صيف 2023، بمقابل 60 مليون يورو.

وخاض المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا مع البلوز هذا الموسم 39 مباراة بكافة المسابقات، وسجل 11 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.