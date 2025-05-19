نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز مصري في بطولة العالم لتنس الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الثنائي المصري محمد البيلي ويوسف عبد العزيز المشارك في بطولة العالم لتنس الطاولة إنجاز جديد وذلك بعد التأهل لدور الستة عشر.

وتأهل الثنائي لدور ال16 من منافسات الزوجى المختلط فى بطولة بالفوز على الزوجى الكورى الجنوبى المصنف السابع فى البطولة بنتيجة 3-0.

وانطلقت النسخة الثامنة والخمسون من البطولة العالمية بداية من 17 مايو الجاري وتستمر حتى الأحد القادم الموافق 25 من شهر مايو.

ولاقى تأهل الثنائي المصري تفاعلا جماهيريا واسعا مع الدعم من أجل مواصلة المشوار والتألق.