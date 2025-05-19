اتحاد التايكوندو يكرم أبطال بطولة كأس الأولى للبومزا أون لاين

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أحمد جودة - القاهرة -

كرم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى اللاعبين الفائزين بجائزة التميز لبطولة كاس الأولى للبوامزا أون لاين.

وأقيم التكريم بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحادات الرياضية بإستاد القاهرة بحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي والبحر المتوسط والأفريقي للتايكوندو، والاستاذ حازم قنديل أمين صندوق الاتحاد المصري للتايكوندو والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمحاسب هيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والكابتن محمد عبدالمنعم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتايكوندو وفي حضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية والعميد خالد محمود مدير عام شركة روابط الرياضية.

وأقيمت بطولة كاس الأولى للبومزا أون لاين تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وشركة روابط الرياضية، حيث تم التقييم بنسبة 70% بدرجات الحكام و30 % بالتفاعل على منصات التواصل الإجتماعي مما منح البطولة قوة ومشاركة أقوى من اللاعبين واللاعبات.

وتم تكريم اللاعبين مالك محمد أسامة لاعب مركز شباب سموحة في منافسات الناشئين بنين، وجنى وليد عبدالرحمن لاعبة نادي يخت الجيزة في منافسات الناشئات بنات.

وياسين ماهر ممتاز لاعب نادي سموحة في منافسات كادت بنين، وفريدة محمد أحمد لاعبة أكاديمية سبينكس في منافسات كادت بنات.

ويسري رضا يسري لاعب مركز شباب الجزيرة في منافسات جينيور بنين، وتسنيم حسام محمد لاعبة مركز شباب الجزيرة في منافسات جينيور بنات.



ومهاب رضا يسري لاعب مركز شباب الجزيرة في منافسات سينيور بنين، ومريم نصر علي لاعبة مركز شباب الجزيرة في منافسات سينيور بنات.



وشرين تحتمس لطفي لاعبة نادي الصيد في منافسات تحت 40 سيدات، ووليد حمدي قايد لاعب مركز شباب الجزيرة في منافسات تحت 50 رجال.



وسندس عصام شفيق لاعبة نادي الصيد في منافسات تحت 50 سيدات، ومحمد عبدالعزيز محمد لاعب مركز شباب الجزيرة في منافسات تحت 66 رجال.



وسما ممدوح سعيد لاعبة مركز شباب الجزيرة في منافسات الفري ستايل، ومكة عبدالله محمد وزين رامي لاعبا مركز شباب سموحة في منافسات الزوجي.



وسما ممدوح وتسنيم حسام وسما أشرف لاعبات مركز شباب الجزيرة في منافسات الجماعي، وحصد مالك أسامة محمد لاعب مركز شباب سموحة على أعلى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي.



ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو الشكر لجميع الحضور وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم وتوجيه الشكر لشركة روابط الرياضة على إطلاق أول بطولة بومزا أون لاين من أجل العمل على المساعدة في نشر اللاعبة وتشجيع اللاعبين على الإشتراك بها.