نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، تشيزا، كوانساه.

خط الوسط: جرافنبيرخ، تسيميكاس، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، إليوت.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا bein Sports 1HD، بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي.