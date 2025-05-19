فريق الســـــد يتوج بطلا لكأس السوبـــر بإزكــــــي

إزكي ـ من يوسف المنذري : تُوّج فريق السد بطلا لكأس السوبر لكرة القدم بولاية إزكي بعد تغلّبه على فريق العين بنتيجة هدفين دون رد، وذلك تحت رعاية السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور عرفات بن سعيد العبيداني رئيس نادي إزكي واتسم اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا بالندية وتبادل الفرص واتضحت جاهزية الفريقين للتنافس على اللقب من خلال المستوى الذي قدماه طوال شوطي المباراة، وتفوق السد نسبيا في السيطرة على مجريات المباراة وحسمها في وقتها الأصلي عبر هدفين سجلهما النصر الرواحي وأحمد الخلاسي، وعقب المباراة قام راعي الحدث بتتويج فريق السد بطلا لكأس السوبر وتكريم طاقم التحكيم .

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