«عمان للإبحار» ومنتجع بارسيلو المصنعة يواصلان شراكتهما فـي دعم فريق الأداء العالي

استعدادا لموسم الإبحار الشراعي

يواصل منتجع بارسيلو المصنعة شراكته مع عُمان للإبحار لدعم فريق عمان للإبحار للأداء العالي لغاية 31 ديسمبر 2025م، ليصبح المنتجع الشريك الرسمي للفريق، حيث سيقدم كافة التسهيلات من خدمات الإقامة والمرافق الخدمية التي توفر لهم بيئة مثالية أثناء خوض التدريبات الاستعدادية لموسم الإبحار الشراعي لعام 2025. ويضم فريق عُمان للإبحار أربعة بحّارة، هم: البحّار مصعب بن محمد الهادي، والبحّار وليد بن عيسى الكندي، والبحّار زكريا بن سليمان الوهابي، والبحّار عبد المجيد الحضرمي، بالإضافة إلى بحارين دوليين ومدرب محترف. حيث سيساهم البرنامج التدريبي الذي يخوضه البحّارة في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة. ويشرف على البرنامج كلٌ من هاشم بن حمد الراشدي، كبير المدربين بعُمان للإبحار، وأحمد بن غريب الحسني، المسؤول عن تدريبات الفريق. في هذا الصدد، صرّح ديفيد فاول المدير العام لمنتجع بارسيلو المصنعة، قائلاً: «نسعد بمواصلة شراكتنا مع عُمان للإبحار من خلال دعم فريق الأداء العالي، ونعتز بدورنا في تمكين البحّارة العُمانيين من تحقيق المزيد من النجاحات والتميّز في المحافل الدولية المقبلة». وأَضاف: لقد استضاف المنتجع العديد من البطولات العالمية والآسيوية في رياضة الإبحار الشراعي، بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ومرافق متكاملة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية. ونتطلع إلى أن نوفر للبحّارة بيئة تدريبية مثالية تساعدهم على الاستعداد الأمثل لخوض المنافسات القادمة ومواصلة مسيرتهم المتميزة. من جانبه، أعرب عبد العزيز بن سالم الشيدي، القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي في عُمان للإبحار، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع منتجع بارسيلو المصنعة لدعم الفريق، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تساهم في توفير بيئة تدريبية متكاملة تُسهم في تعزيز جاهزية البحّارة للاستحقاقات المقبلة. وأضاف الشيدي: أصبح المنتجع محطة تدريب معتمدة دولياً، بعد أن استضاف على مدار السنوات الماضية العديد من الفرق الدولية والبطولات الإقليمية والعالمية، بفضل ما يتمتع به من مرافق متطورة وخدمات تلبي احتياجات برامج التدريب عالية المستوى.

يُعد فريق عمان للإبحار للأداء العالي جزءاً من إستراتيجية المؤسسة على المدى البعيد لتطوير رياضات الإبحار، وذلك بهدف التأهل والوصول إلى دورات الألعاب الأولمبية وتحقيق ميدالية باسم سلطنة عُمان.

من المقرر أن يُقيم الفريق في المنتجع خلال عام 2025 للاستعداد للمشاركة في البطولة الأوروبية في اليونان (1–8 يونيو)، وأسبوع كيلر في ألمانيا (21–29 يونيو). كما تشمل الخطة المشاركة في بطولة العالم للإبحار الشراعي في إيطاليا (7–13 أكتوبر)، والبطولة الآسيوية للإبحار الشراعي (10–18 نوفمبر) كما يستعد الفريق أيضاً للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين في اليابان 2026، والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. الجدير بالذكر أن مدرسة الإبحار الشراعي الواقعة في منتجع بارسيلو المصنعة تُعد مركزاً تدريبياً آسيوياً معتمداً من الفئة (أ) للمراكز عالية الأداء، وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي (ASAF). يأتي هذا الاعتماد تقديراً للمستوى المتقدم الذي تقدمه المدرسة، وتوافق مرافقها مع معايير الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، بالإضافة إلى نجاحها في استضافة أحداث وفعاليات دولية بارزة أهمها بطولة العالم للإبحار الشراعي للشباب عام 2021، والتي نالت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي والمشاركين.