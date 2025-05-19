الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد باستضافة سلطنة عمان للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية

عبر موقعه الإلكتروني

رجال عمان يعودون إلى الميدالية الذهبية بعد 21 عاما ومنتخب فيتنام للسيدات يواصل سلسلة انتصاراته

اشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بتنظيم سلطنة عمان للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التى استضافتها سلطنة عمان خلال الفترة من 6 الى 15 مايو الجاري بمشاركة 9 منتخبات آسيوية للرجال، وزعت على مجموعتين، المجموعة الاولى ضمت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وهونج كونج (الصين) والمالديف والمجموعة الثانية ايران والفلبين والأردن وباكستان والهند بالإضافة الى 4 منتخبات للسيدات وهي فيتنام والفلبين وهونج كونج والهند . وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى الذي قدم الدعم للاعبين والمدربين والفرق والحدث كما حضر عددا من الاجتماعات على هامش البطولة.

وقد نشر عبر موقعه « الالكتروني « كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من بدايتها وحتى نهايتها حيث نشر عنوان «رجال عُمان يعودون إلى الميدالية الذهبية بعد 21 عامًا من تصدرهم لأول مرة» بعد تتويج منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بلقب البطولة الآسيوية للمرة الثانية في تاريخة بعد عام 2004 م بعد المستوى الكبير الذي قدموه في البطولة مشيدا بمستوى اللاعب اسعد الحسني نجم منتخبنا الذي كان له دور كبير في تألق منتخبنا في المباراة النهائية وكتب عنه اللاعب المتخصص بتسجيله 12 نقطة كذلك بحارس مرمى منتخبنا حذيفة السيابي الذي نال جائزة افضل لاعب في المباراة النهائية. وكتب موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد الالكتروني: «لقد شهدت منافسات الرجال التي ضمت منتخبي المالديف والأردن، اللذين يشاركان لأول مرة، تقسيم تسعة فرق إلى مجموعتين تمهيديتين، حيث تصدرت عُمان المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات من أصل ثلاث مباريات، بينما تصدرت إيران المجموعة الثانية بأربعة انتصارات من أصل أربع مباريات، وقد تألق الأردن بفوزه بثلاث من أصل أربع مباريات بينما تذيل الهند المجموعة لتؤكد مركزها التاسع.

وتأهلت الفرق المتبقية إلى ربع النهائي فاز المنتخب العماني على المنتخب الفلبيني بركلات الترجحيح بعد فوز الفريق المضيف بالشوط الاول بنتيجة 19/‏18 وخسارة الشوط الثاني بنتيجة 16/‏18 إلا أن المنتخب العماني حسم اللقاء بركلات الترجيح 5/‏صفر بعدما اضاع منتخب الفلببين ثلاث ركلات متتالية ليحسموا المباراة بنتيجة 2/‏1 وفازت كل من إيران وباكستان والأردن بمبارياتها الثماني الأخيرة، لتضمن بذلك تأهلها إلى الدور قبل النهائي، حيث شهدت مباراتا نصف النهائي فوزين واضحين لإيران على باكستان (15/‏9، 16/‏12) وسلطنة عمان على الأردن (19/‏8، 12/‏10) .وفي مباريات تحديد المستوى حققت جزر المالديف إنجازًا تاريخيًا بفوزها الأول على الإطلاق في البطولة القارية، بفضل فوزها على هونج كونج الصينية بنتيجة 2/‏1 لتحتل المركز السابع وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس تفوقت الفلبيين على منتخب المملكة العربية السعودية بنتيجة 2/‏صفر وجاءت هونج كونج في المركز الثامن والهند في المركز التاسع».

فيتنام تواصل سلسلة انتصاراتها

فازت فيتنام بالميدالية الذهبية القارية الثالثة على التوالي (بعد عامي 2022 و2023) والمركز السادس على منصة التتويج (2015 - برونزية، 2017 - فضية، 2019 - فضية، 2022 - ذهبية، 2023 ذهبية، 2025 ذهبية) حيث فازت بجميع مبارياتها الست في مجموعتها المكونة من أربعة فرق والتي ضمت أيضًا الفلبين والهند وهونج كونج الصينية وانتهى المنتخب الفيتنامي بالفوز برصد 12 نقطة، فيما احتلت الفلبين المركز الثاني بثماني نقاط تليها الهند وهونج كونج، الصين .

أوضح قائد المنتخب الفيتنامي، ها ثي هانه، بأن سر نجاحهم: في بلدٍ ذي شواطئ طويلة تُعدّ ظروف لعب كرة اليد الشاطئية سهلةً للغاية، إننا نتمتع بإرادة قوية، ولذلك سعينا جاهدين للفوز بثلاث بطولات متتالية، وتدربنا يوميًا لتحقيق النتائج التي حققناها اليوم». ورددت زميلتها في الفريق نجوك ترينه أفكار قائدتها وقالت بصراحة ليس لدينا أي سر نحن فقط نتدرب بجد ونتعلم أشياء جديدة كل يوم.لا نفوت أي حصة تدريبية حتى لو كان الطقس سيئًا أو الظروف غير مناسبة للتدريب نجد دائمًا طريقة للتغلب على ذلك، ولعل هذا هو سبب فوزنا بالبطولة ثلاث مرات متتالية». كما أشاد ترينه بمدرب الفريق المخضرم نغون هوينه مينه وقالت: «نحن ممتنون جدًا لمدربنا نغون هوينه مينه، الذي تولى قيادتنا ولقد ساعدنا كثيرًا على تحقيق هذه النتائج، ولا ننسى أيضًا العمل الجاد والجهد الذي بذله زميلاتي في الفريق، فأنا فخور بهم للغاية وأنا ممتن وسعيد جدًا بهذا الفوز التاريخي لقد عملنا بجد لتحقيق هذه النتيجة المستحقة».

الفلبين مسيرة تصاعدية

ومع هذا السجل القاري خلفهن يبدو أن نساء فيتنام مستعدات الآن لمواصلة هيمنتهن على الرمال الآسيوية، ولكن خلفهن مباشرة نساء الفلبيين الذين احتلن المركز الثاني في البطولة الاسيوية للمرة الثاني على التوالي في النسخة الأخيرة، التي أُقيمت عام 2023، تغلبت فيتنام على الفلبين مرتين بنتيجة إجمالية 75-35 نقطة، ولكن هذه المرة، ورغم فوزها مرتين مجددًا، كان فارق النقاط 86-72 فقط وقد رحّبت اللاعبتان نغوك ترينه وها ثي هانه بهذا التحسن الكبير في أداء لاعبات الفلبين .أوضح وها ثي هانه: «إن قرب المنتخب الفلبيني منا أمرٌ جيد و علينا تغيير نظرتنا إلى عملية التدريب لتطوير الفريق بشكل أكبر، واكتشاف مواطن الضعف وبذل جهد أكبر.» وأضاف ترينه عن الفلبين: «إنهن فريقٌ واعدٌ وأحد منافسينا وإنهن يتطورن بدنيًا واحترافيًا بشكل ممتاز و ما زلنا نسعى للتطور أيضًا، ونحن محظوظات بقدرتنا على المنافسة معهن، فهذا يساعدنا على التعلم وتحسين مهاراتنا».