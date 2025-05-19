إقامة مباراتي نابولي وإنتر ميلان الحاسمتين للقب الدوري الإيطالي

تنطلق الجمعة القادم

ميلانو ـ د.أ. ب: تقرر تقديم موعد المباراتين الحاسمتين لتحديد بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم إلى مساء الجمعة المقبل، أعلنت رابطة الدوري الإيطالي امس الاثنين أن مباراة نابولي ضد ضيفه كالياري، ومباراة إنتر ميلان خارج أرضه أمام كومو، ستقامان في توقيت واحد مساء الجمعة. يعتلي نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي الصدارة بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان حامل اللقب قبل الجولة الأخيرة.

وإذا تساوى الفريقان في الرصيد على قمة الدوري، ستقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفائز اللقب. وبسبب هذا الاحتمال مع تأهل إنتر ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو فقد ظهرت مشكلة في جدول مباريات الدوري. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن اجتماع مجلس رابطة الدوري الإيطالي تم إيقافه سريعا صباح امس الاثنين بسبب خلافات حادة، حيث أصر إنتر ميلان على خوض الجولة الأخيرة يوم الخميس، بينما يميل نابولي لخوض المباراة يوم الجمعة من أجل احتفالات أكبر مع الجماهير. وبعد استئناف المناقشات مجددا تقرر إقامة المباراتين يوم الجمعة.وتقرر أيضا أن تقام المباريات الست التي تتضمن أندية تسعى للهروب من الهبوط أو تتنافس على المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد، بينما ستقام مباراتا ميلان ضد مونزا وبولونيا ضد جنوه يوم السبت.وسيغيب كونتي وسيموني إنزاجي مدربا نابولي و إنتر ميلان عن قيادة الفريقين من على مقاعد البدلاء في الجولة الأخيرة بعد طردهما خلال تعادل نابولي مع بارما بدون أهداف، وتعادل إنتر مع لاتسيو بنتيجة 2 /‏ 2.