نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يتقدم باستقالته عن رئاسة النادي لظروف صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري باستقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي وذلك لظروفه الصحية التى تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكد عليه فى بيان استقالته التى تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ للسيد كامل أبو على بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحد من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى اقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الادارة.

ومن المقرر ان يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس ادارة النادي المصري والسيد المحافظ وكذلك الجهة الإدارية المختصة للمحافظة وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه