نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة بصدد الإعلان عن تجديد عقد هانز فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات برشلونة الإسباني قريبًا من حسم ملف تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك، بعد المستوى المميز الذي قدمه النادي الكتالوني تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

هانز فليك مستمر مع برشلونة حتى عام 2027

وينتهي عقد هانز فليك مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، وتحديدًا في يونيو 2026، إلا أن إدارة النادي الكتالوني ترغب في تمديد التعاقد مع المدرب الألماني.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الإثنين، فإن برشلونة أتم اتفاقه مع هانز فليك على تمديد التعاقد لمدة موسم إضافي، حيث ينتهي العقد الجديد بنهاية موسم 2027.

ومن المتوقع الإعلان من جانب النادي الكتالوني عن تمديد التعاقد مع المدرب الألماني فليك خلال الأسبوع الحالي.

وحقق برشلونة في عام 2024-25 تحت قيادة الألماني هانز فليك الثلاثية، حيث حصد مسابقة الليجا الإسبانية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وغادر برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي على يد إنتر ميلان الإيطالي، بعد الهزيمة بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان قد تحدث رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة منذ أيام قليلة عن ملف تجديد فليك، وقال: "قد نعلن عن الصفقة الجديدة لهانسي فليك الأسبوع المقبل”.