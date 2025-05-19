نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة النني.. تشكيل الجزيرة الرسمي أمام الوحدة في دوري ادنوك للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة بعد قليل بستاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

تشكيل الجزيرة أمام الوحدة

حراسة المرمى: خصيف

خط الدفاع: ربيع، محمد النني، تاجير، لكريمي.

خط الوسط: شاذلي، كوليبالي، جوسينز.

خط الهجوم: برونو، ميريز، فقير.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والوحدة

تردد قناة أبوظبي 1

القمر: نايل سات

التردد: 11409

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.