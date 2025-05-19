نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل اجتماع الأندية مع اتحاد كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات، تقرر تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٠ مايو إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الاندية ومجلس ادارة الرابطة.

ويُعقد هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالموسم الرياضى الجديد والمواسم القادمة، وعلى رأسها:

• لائحة قواعد القيد للموسم الجديد

• منظومة تراخيص الأندية

• التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب