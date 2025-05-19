نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أرنولد.. ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إقترب ريال مدريد من الحصول على خدمات الإسباني ألفارو كاريراس ظهير أيسر بنفيكا البرتغالي، في الانتقالات الصيفية القادمة.

ظهير بنفيكا يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد أتم اتفاقه مع ألفارو كاريراس، على الانضمام إلى صفوف النادي الملكي حتى يونيو 2031.

وكشفت الصحيفة، أن الظهير الإسباني سيتقاضى راتبًا سنويًا مع ريال مدريد يتراوح بين 8 إلى 9 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات بين ريال مدريد وبنفيكا تسير بشكل جيد خاصة وأن النادي الملكي يتسلّح برغبة كاريراس في التواجد مع الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد في إنهاء صفقة انتقال ألفارو كاريراس إلى صفوفه خلال الأيام القادمة، لتدعيم الفريق، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد حسم النادي الملكي أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، في صفقة انتقال حر.

وانضم كاريراس إلى صفوف بنفيكا البرتغالي في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر يونايتد بمقابل 6 مليون يورو.

وخاض الظهير الإسباني البالغ من العمر 22 عامًا مع النادي البرتغالي في الموسم الحالي 49 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.