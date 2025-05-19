نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينهي أزمة مستحقات باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل نادي الزمالك، اليوم الاثنين، المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بنحو مليون يورو تقريبًا.

وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محليًا مطلع الشهر المقبل.