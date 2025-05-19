نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويس: أحب رؤية مولر في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ماركو رويس، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، عن حماسه بشأن احتمالية انتقال توماس مولر للدوري الأمريكي، واعترف بأنهما تحدثا سويا.

رويس: أحب رؤية مولر في الدوري الأمريكي

وكان رويس ومولر لعبا سويا مع المنتخب الألماني.

وقال رويس، في تصريحات للصحفيين عقب تعادل فريقه 2/2 مع لوس أنجلوس: "سأحب رؤيته في الدوري الأمريكي. ربما سيحدث وربما لن يحدث".

وسجل رويس هدفي جالاكسي في مباراة الديربي.

وارتبط اسم لوس أنجلوس إف سي بضم مولر منذ إعلان رحيله عن بايرن بعد بطولة كأس العالم للأندية.

وبسؤاله عن الاستفادة التي سيحصل عليها الدوري الأمريكي عند وصول لاعب مثل مولر، أجاب رويس: "الكثير. توماس شخص رائع ولديه شخصية جيدة. دائما يبتسم. سنرى. أتمنى، لديه الكثير من العروض. لقد قال: إنه يريد لعب كرة القدم. في النهاية، هو قراره".

وكشف رويس، الذي يلعب في الدوري الأمريكي منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند العام الماضي، إن كان على تواصل مباشر مع مولر، الفائز بكأس العالم 2014، ولكن لم يتحدثا عن الدوري الأمريكي.

وقال: "نعم، نتواصل قليلا. ولكن ليس فيما يتعلق بمجيئه إلى هنا - فقط هنأته على مسيرته المذهلة مع بايرن. ما حققه مولر لا يمكن تصديقه، بطبيعته الهادئة والبسيطة. لقد ظل دائما كما هو، دون أن يتغير".

وخلال احتفالية بايرن بالتتويج بلقب الدوري الألماني في قاعة البلدية بميونخ يوم الأحد، قال مولر (35 عاما): "بالطبع استمتعت بكل اللحظات المميزة، ولكن الآن لدينا أسبوعين للراحة، وسيكون لدي الوقت لاستوعب كل ماحدث".

وأضاف: "سعداء للغاية لأننا سنكون جزءا من كأس العالم للأندية (التي تنطلق يوم 14 يونيو/حزيران)، وبالطبع نريد الفوز باللقب".