نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة أرجنتينية تطرق أبواب ريال مدريد في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد اسم النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو ليتردد بقوة داخل أروقة ريال مدريد الإسباني خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما واصل تقديم مستويات لافتة بقميص ريفر بليت الأرجنتيني، حيث يقود خط الوسط رغم مشاركته مؤخرًا في مركز الجناح الأيمن.

ماستانتوونو، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، يعتبر من المواهب النادرة التي تظهر بين الحين والآخر، ويحظى بإعجاب كبير داخل إدارة النادي الملكي، إلا أن الخلافات السابقة مع وكيله كانت قد أوقفت مفاوضات ضمه في وقت سابق.

لكن الأمور تغيّرت مؤخرًا، إذ بدأ النادي الملكي يتحرك من جديد لاستطلاع وضع اللاعب والاطلاع على فرص التعاقد معه، وسط قناعة تامة داخل النادي بأنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم في المستقبل القريب.

اتصال مؤثر.. وحلم "القميص الأبيض"

وبحسب مصادر مقربة، فقد عُقد اجتماع افتراضي ضم اللاعب الشاب وإدارة ريال مدريد، بمن فيهم فلورنتينو بيريز، المدير الرياضي جوني كالافات، وخوسيه أنخل سانشيز، حيث عبّر ماستانتوونو خلال اللقاء عن تأثره الكبير، مؤكدًا أن اللعب في ريال مدريد هو حلم طفولته.

ريال مدريد أُعجب كثيرًا بجودة اللاعب وإمكاناته، لكن ما يثير التردد هو موقف وكيله من جهة، والمبلغ الكبير الذي يشترطه ريفر بليت من جهة أخرى، حيث يطالب النادي الأرجنتيني بـ45 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

عقد طويل وقيمة سوقية منخفضة

يرتبط ماستانتوونو بعقد مع ريفر بليت حتى 31 ديسمبر 2026، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا نحو 15 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

المثير أن قيمة الشرط الجزائي سترتفع إلى 50 مليون يورو في آخر 10 أيام من فترة الانتقالات، وهو ما يزيد من تعقيد الصفقة بالنسبة للريال، الذي يراها مبالغًا فيها.

رغم أن ماستانتوونو ينتظر قرار ريال مدريد بأمل كبير، فإن الإدارة تدرس الأمور بهدوء، خاصة مع وجود أسماء شابة أخرى في الفريق مثل إبراهيم دياز وأردا غولر، واللذان يملكان خصائص مشابهة.

يبدو أن التركيز الأكبر داخل "فالديبيباس" في الوقت الحالي ينصب على تعزيز الدفاع أولًا، بالإضافة إلى ضم لاعب وسط قادر على صناعة اللعب من العمق، وهو ما لا يتطابق تمامًا مع خصائص ماستانتوونو الذي يُعد أقرب إلى لاعب "بوكس تو بوكس" يُجيد الاختراق والوصول إلى المرمى.

في ظل رغبة فلورنتينو بيريز في إعادة بناء الفريق بعد موسم اعتُبر مخيبًا، يبدو أن سوق الانتقالات الصيفي سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل العديد من الصفقات، لكن اختيار الأهداف الرئيسية يظل أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء.

