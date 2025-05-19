نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع أبطال العالم وأمل الأولمبياد: نوران جوهر وزياد السيسي ينضمّان لنجوم روابط.. رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت شركة روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح في إتمام التعاقد مع البطل الأولمبي زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف وزوجته بطلة الاسكواش العالمية نوران جوهر لتكون شركة روابط مسوق ووكيل لهما استعدادا لاولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨

ويعد الثنائي من أهم اللاعبين في في الرياضة المصرية وتسعى شركة روابط الرياضية من خلال هذا التعاقد لمزيد من الانتصارات والنجاحات والتقدم لزياد السيسي ونوران جوهر في السنوات القادمة من خلال توفير كل الإمكانيات والتعاون المثمر في الفترة القادمة ورعاية أبطال مصر الرياضيين

ويُعد زياد السيسي أحد أبرز نجوم اللعبة حيث تمكن من الفوز ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 2023 واستطاع التتويج بذهبية الجائزة الكبرى في كوريا عام 2024 إلى جانب احتلاله المركز الرابع في منافسات أولمبياد باريس 2024 والمركز الرابع عشر في أولمبياد طوكيو 2020.



كما نجح السيسي في التتويج بثلاث ميداليات برونزية في منافسات الفردي بكأس العالم بعدما نال برونزية الجزائر عام 2022 وبرونزية كأس العالم في إيطاليا عام 2024 ثم كرر الإنجاز نفسه في إيطاليا مجددًا عام 2025

وساهم السيسي مع منتخب مصر للفرق في التتويج بذهبية كأس العالم التي أُقيمت في المجر هذا العام 2025 كما شارك في حصد فضية كأس العالم بإسبانيا عام 2024

يذكر أن زياد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في التصنيف العالمي للسلاح كما نجح في التواجد من قبل في صدارة التصنيف العالمي في شهر يونيو من العام الماضي في إنجاز تاريخي كأول لاعب مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز الفريد من نوعه

اما نوران جوهر فهى المصنفة الأولى عالميا في الاسكواش واستطاعت تحقيق العديد من الانجازات أبرزها بطولة العالم 2024 بالإضافة إلى فوزها ببطولة العالم للناشئين تحت ١٩ عام عامين متتاليين