نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا: لم نمانع إلغاء الهبوط.. ولكن ماذا لو تعرض لنادي شركات لمثل هذا الموقف ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن نادي سيراميكا لم يكن لديه اي مانع من الغاء الهبوط ونحترم جميع الأندية الجماهيرية، ولكن كنا نتحدث عن كيفية الخروج من الأزمة.

وقال البطاوي في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: بلغنا الرابطة خلال الاجتماع لو نادي من اندية الشركات تعرض لنفس الأزمة هل هيتم إلغاء الهبوط من قبل الرابطة ولكن هناك حماية للأندية الجماهيرية

وأضاف البطاوي: تحدثنا عن العديد من المشاكل التي نعاني منها في الكرة المصرية وبطولة الدوري مثل مثلا ملاعب كرة القدم، فكام ملعب من الملاعب الموجودة تصلح للعب كرة القدم، وايضا التصوير والأخراج التلفزيونية، وصبية الملاعب الصغيرة، وجودة المنتج تحتاج إلى تغيير والحضور الجماهيري.

وتابع: فكرنا في موضوع الحضور الجماهيري عند الصعود إلى الدوري الممتاز في اللعب على ستاد السويس بسبب التواجد الجماهيري هناك، ولما أتكلمنا أمبارح في موضوع الغاء الهبوط اتكلمنا من نقاط كبيرة عشان يكون الكل عارف يستفيد ليس فقط الأندية الجماهيرية، إنما أندية الشركات أيضا، ومثلا تحدثنا إزاي النادي الناس تحب كرة النادي دا، جمهور الكرة يحب كرة سيراميكا كليوباترا فهدفنا أن الجميع يحب كرة جميع الفرق

وواصل:،جودة المنتج الكروي المصري تحتاج إلى كثير من الجهود، ونادي سيراميكا كليوباترا كان من المؤيدين لزيادة عدد الأجانب ولم يكن لدينا مانع في زيادة عدد الأجانب مع النادي الأهلي، ويشارك فقط خمس أجانب في المباراة واستبعاد أجنبي وحيد ولكن للاسف تم رفض المقترح وبعض الأندية رفضت لزيادة عدد الأجانب بسبب الأعباء المالية، وهذه ليس أزمة فاللاعب المصري أصبح أغلى من الأجنبي، شراء لاعب أجنبي في الوقت الحالي أصبح أقل تكلفة من اللاعب الأجنبي.

وأكلم: نسير بخط ثابتة وفي سيراميكا كليوباترا ونمتلك جهاز فني قوي بقيادة علي ماهر ولم يصادفنا الحظ في عديد من المباريات ولكن كنا نحتاج إلى التوفيق ونعمل ونحن في طور البناء كل موسم نقدم الأفضل من المواسم السابق ونطمح في الوصول إلى نهائي كأس عاصمة مصر والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي مع ما تبقى من المباريات المتبقية في الدوري

وأختتم البطاوي: تم طرح موضوع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا من قبل رابطة الأندية واقترحنا أن نقف مع بيراميدز في نهائي إفريقيا ولم يكن أي أزمة من تأجيل مباراة بيراميدز ولكن الظروف والتشابك أدت إلى رفض القرار من قبل الرابطة، لا حديث يعلو عن الهبوط ولا يوجد أي أحاديث حول زلاكا أو قندوسي، وهدفنا إنهاء مسابقة الدوري والتتويج بكأس عاصمة مصر وبعدها نرى ما سيحدث