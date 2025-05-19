نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي مباراة الثلاثاء المقبل، والتي يستضيف خلالها نظيره فريق بورنموث، في إطار مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يأمل فريق مانشستر سيتي في الحصول على الثلاث نقاط، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية أمام فريق كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي ونظيره فريق بورنموث، المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يقع في المرتبة السادسة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فريق بورنموث في المرتبة الحادية عشرة برصيد 53 نقطة.