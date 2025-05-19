نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يكثف مفاوضاته لضم نجم بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى ليفربول في تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد تذبذب مستوى الأسكتلندي أندرو روبرتسون في الفترة الأخيرة.

كيركيز يقترب من الانضمام إلى ليفربول

ووفقًا لما نشرته صحيفة سكاي سبورتس، فإن ليفربول يكثف مفاوضاته مع بورنموث للتعاقد مع الظهير المجري ميلوس كيركيز.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة بورنموث لاتمانع في رحيل كيركيز إلى صفوف ليفربول في الصيف، بشرط وجود عرض مادي مناسب.

وأضافت الصحيفة، أن الريدز أتم الاتفاق مع ميلوس كيركيز على كافة التفاصيل التعاقدية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وانضم الظهير المجري كيركيز إلى صفوف بورنموث الإنجليزي في صيف 2023 قادمًا من ألكمار الهولندي بمقابل 18 مليون يورو.

وخاض ميلوس كيركيز البالغ من العمر 21 عامًا مع النادي الإنجليزي في الموسم الحالي 39 مباراة، سجل خلالهم هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.