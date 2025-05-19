نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة الدولي البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم وولفرهامبتون، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

خطوة واحدة تفصل ماتيوس كونيا عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورتس، فإن المفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، من أجل حسم صفقة المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا.

وأكدت الصحيفة، أن الصفقة يتبقى عليها بعض الروتوش الأخيرة من أجل الإعلان عن انتقال المهاجم البرازيلي بشكل رسمي إلى اليونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن المان يونايتد أتم اتفاقه مع البرازيلي كونيا مهاجم الذئاب على كافة التفاصيل الشخصية والتعاقدية، للانضمام إلى صفوف الفريق، وتدعيم مركز خط الهجوم.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل إدارة مانشستر يونايتد مع مسئولي وولفرهامبتون لحسم ضم ماتيوس كونيا لليونايتد بناء على رغبة اليرتغالي أموريم والذي أكد حاجة الفريق إلى مهاجم مميز.

ومن المتوقع، أن يصل المهاجم البرازيلي إلى مدينة مانشستر خلال الأيام القادمة من أجل الخضوع للفحص الطبي ووضع الروتوش الأخيرة تمهيدًا للانضمام إلى صفوف اليونايتد بشكل رسمي.

وانضم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى صفوف وولفرهامبتون في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بمقابل 50 مليون يورو.

وخاض المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا هذا الموسم مع الذئاب 34 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة.

