نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد خطواته السريعة والواثقة نحو تدعيم صفوفه للموسم المقبل، حيث بدأت تتضح ملامح أولى صفقات الفريق الملكي، مع انضمام دين هويزن رسميًا، واقتراب ترينت ألكسندر-أرنولد من ارتداء القميص الأبيض، في حين تتواصل المفاوضات مع بنفيكا لحسم صفقة الظهير الأيسر ألفارو كارّيراس.

هذه التحركات تؤكد أن إدارة "الميرينغي" تعمل برؤية واضحة وسرعة تنفيذ، وهو ما كان من الصعب تخيله قبل أشهر قليلة، خاصة وأن النجم الكندي ألفونسو ديفيز كان الهدف الأول لتدعيم الجبهة اليسرى.

لكن إصابة ديفيز الخطيرة في الركبة قلبت الموازين رأسًا على عقب، بعد أن تعرض لالتواء عنيف خلال إحدى المباريات، حيث تحدث اللاعب مؤخرًا عن لحظات الألم قائلًا: "ضُربت من الخارج وقدمي انغرست في العشب، شعرت بألم رهيب في ركبتي، وفقدت الإحساس بساقي حتى الكاحل. حاولت العودة، لكنني لم أستطع الجري أو الحركة. جسدي قال لي: لن تقدر. فخرجت بعد 12 دقيقة فقط".

قرار حاسم من بيريز

في مكاتب ريال مدريد، وتحديدًا بين فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخل سانشيز، سادت مشاعر الارتياح بعد هذه التطورات، حيث يرون أن تجنب التعاقد مع ديفيز — الذي كان سيُكلّف النادي راتبًا ضخمًا ويغيب لعدة أشهر بسبب الإصابة — كان قرارًا صائبًا.

فقد كان من الممكن أن تتحول الصفقة إلى أزمة، خاصة مع الانتقادات التي كان سيتعرض لها اللاعب والإدارة في حال قدومه وهو مصاب.

وبينما تسير الأمور بسرعة في "فالديبيباس"، تُظهر هذه الحادثة مرة أخرى أن عالم كرة القدم لا يعترف بالثوابت، وأن القرارات الصحيحة في التوقيت الصحيح قد تُجنب الأندية أخطاءً باهظة الثمن.

