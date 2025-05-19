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أحمد جودة - القاهرة -

ودع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، جمهور فالنسيا، بعدما لعب آخر مباراة على أرضه في ملعب الميستايا، قبل انتقاله إلى ليفربول.

مامارداشفيلي يودع فالنسيا قبل تجربة ليفربول

وكتب مامارداشفيلي، على حساباته بالشبكات الاجتماعية، رسالة وداع للجمهور، قال فيها "حانت لحظة الوداع".

وتابع "شكرا لكل من دعمني خلال تلك السنوات الأربعة. أعتقد أنني تركت تاريخا صغيرا في فالنسيا، وأتمنى أن يكون هذا النادي دائما في المكان الذي يستحقه بين النخبة".

وقال "لا أعرف إن كنت الأفضل، ولكنني قدمت دائما أفضل ما عندي".

وكان مامارداشفيلي قد وقع الصيف الماضي، عقدا مع ليفربول، ينص على بقائه هذا الموسم مع فالنسيا الذي انضم له في 2021.

وعن مباراته الأخيرة في ملعب الميستايا، والتي خسرها الفريق مساء الأحد أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، قال الحارس الجورجي، الذي حظي بتصفيق الجمهور في نهاية اللقاء "كان يوما خاصا مليئا بالمشاعر. تنتهي فترة بدأت قبل 4 أعوام".

ونوه "وصلت كفتى لا يتحدث الإسبانية ولكن بحلم كبير. خلال تلك الفترة عشت أياما صعبة ولحظات أخرى لا تنسى".

ونشر مامارداشفيلي على الشبكات الاجتماعية أيضا، مقطع فيديو يستعرض أفضل محطات في مشواره مع فالنسيا وقال "يقولون إن اللعب كحارس مرمى أمر مختلف بينما المختلف هو اللعب في ميستايا".

