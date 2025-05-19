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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام أورلاندو سيتي، والتي انتهت بهزيمة قاسية بنتيجة 3-0 في الجولة الـ14 من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي يخرج عن صمته بتصريحات نارية

وطالب ميسي، القائمين على البطولة بمعالجة مشكلة التحكيم بشكل عاجل لضمان نزاهة المنافسة.

وفي تصريحات نارية عقب المباراة التي أقيمت فجر اليوم، قال ميسي: "قدمنا شوطًا أول رائعًا، كنا نهاجم ونخلق الفرص، لكن لعبة غريبة قلب موازين المباراة. لاعب من أورلاندو مرر الكرة لحارس مرماه، والحكم نفسه أخبرني أنه لا يعرف القاعدة ولم يفهمها. من تلك اللعبة جاءت كرة طويلة وهدف".

وأضاف بطل العالم 2022: "تحدث أخطاء تحكيمية واضحة، كما رأينا في مباراتنا الأخيرة أمام سان خوسيه. ليست أعذارًا، لكن هذه الأخطاء تتكرر. على الدوري الأمريكي أن يعيد النظر في مستوى التحكيم".

الهزيمة عمقت أزمة إنتر ميامي، الذي تلقى خسارته الخامسة في آخر 7 مباريات بين الدوري المحلي، وكأس أبطال الكونكاكاف.

ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بينما تقدم أورلاندو سيتي إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد 14 جولة.