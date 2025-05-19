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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي ريال مدريد تحركاته الجادة لحسم الملفات الأساسية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في 15 يونيو/حزيران المقبل، والتي أصبحت تمثل أولوية قصوى داخل أروقة سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يُسرّع خطواته قبل مونديال الأندية ويعلن بداية عهد تشابي ألونسو

وجاء التعاقد مع المدافع الهولندي دين هويسن كأول خطوة ضمن سلسلة من الإعلانات المنتظرة، في إشارة واضحة إلى بداية "حقبة تشابي ألونسو" التي تستعد إدارة النادي لتدشينها رسميًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تتجه إدارة النادي الملكي لإغلاق مرحلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وفتح صفحة جديدة بقيادة ألونسو، وذلك تزامنًا مع تعزيز صفوف الفريق بصفقات استراتيجية قبل انطلاق البطولة العالمية.

ورغم إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تعيين أنشيلوتي مديرًا فنيًا للسيليساو، فإن ريال مدريد لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن مغادرته. ويُعتقد أن الاتحاد البرازيلي تعجّل في الإعلان لتفادي أي اضطرابات داخلية، خاصة مع قرب إقالة رئيسه إدنالدو رودريجيز – والتي تمت بالفعل.

ومن المرتقب أن يصدر ريال مدريد بيانًا خاصًا لتوديع أنشيلوتي، متضمنًا دعوة للجماهير لتكريمه خلال آخر مباراة للفريق في الليجا على ملعب البرنابيو، يوم السبت.

وبنهاية مشوار أنشيلوتي، يبدأ رسميًا عهد تشابي ألونسو، الذي أنهى موسمًا تاريخيًا مع باير ليفركوزن، وقد ودع جماهير النادي الألماني بالفعل. واختار الريال عدم اللجوء لخيار المدرب المؤقت، مثل سانتياجو سولاري، مفضلًا بدء مشروع ألونسو فورًا نظرًا لأهميته طويلة المدى.

صفقات واعدة لدعم المشروع الجديد

يسعى النادي لاستكمال تعاقداته سريعًا، على رأسها التوقيع مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، والذي توصل لاتفاق مع النادي، إلا أن "الريدز" لا ينوون التفريط فيه مجانًا قبل نهاية عقده، مما يعني أن ريال مدريد قد يضطر لتقديم عرض مالي لضمه قبل مونديال الأندية.

ويُتيح نظام البطولة استبدال لاعبين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران، ما يمنح الريال فرصة لتسجيل أرنولد قانونيًا، خاصة مع انتهاء عقود لاعبين مثل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

كما يضع النادي الإسباني ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا المعار من مانشستر يونايتد، على رأس أولوياته لتدعيم الجبهة اليسرى. ويُذكر أن كاريراس تدرب سابقًا في أكاديمية ريال مدريد، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي 50 مليون يورو، إلا أن الإدارة أبدت استعدادها لإنفاق مبالغ كبيرة كما فعلت مؤخرًا مع هويسن.

التحرك لتعويض كروس

في خط الوسط، يطالب تشابي ألونسو بالتعاقد مع لاعب مبدع لتعويض رحيل توني كروس، وقد يلجأ لتغيير مركز جود بيلينجهام، أو استعادة نيكو باز، أو حتى الاعتماد على أردا جولر الذي أثبت موهبته في عدة مناسبات.

ويواصل ريال مدريد تنفيذ خطته بعناية، واضعًا نصب عينيه التحديات القادمة ورغبة الجماهير في بداية قوية لعصر تشابي ألونسو، الذي يُعوّل عليه لإعادة صياغة هوية الفريق وتحقيق المزيد من الإنجازات.