نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبحث عن بديل مودريتش.. ونجم ميلان يدخل دائرة الاهتمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل اقتراب نهاية حقبة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، يسعى ريال مدريد للبحث عن بديل قادر على تولي مهام صناعة اللعب من الخط الأول في خط وسط الفريق. ويُعد البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان، من أبرز الأسماء التي تشبه في أسلوبها مودريتش، إلا أن احتمالية تخلي النادي الباريسي عنه تبدو ضئيلة للغاية، ما دفع إدارة “الميرينغي” إلى توسيع دائرة البحث.

أحد الأسماء التي بدأت تبرز بقوة في وسائل الإعلام الإسبانية هو الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب خط وسط ميلان، والذي يقدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق الإيطالي. رايندرز جذب أنظار إدارة ريال مدريد بعدما قدم أداءً لافتًا في مواجهة الفريق الملكي على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث لفت الأنظار بقدرته الفنية العالية وأسلوبه الديناميكي.

وتشير مصادر داخل مدينة فالديبيباس الرياضية إلى أن بعض الأصوات ترى في رايندرز لاعبًا أكثر تكاملًا من فيتينيا، خاصة وأنه لا يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، ويبدو مستعدًا للانتقال إلى مستوى أعلى في مسيرته الكروية. من جهة أخرى، يُطالب نادي ميلان بمبلغ 70 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته، في وقت يراقب فيه مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا الوضع عن كثب تحسبًا للدخول في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويُعد التعاقد مع لاعب وسط من الطراز الرفيع أولوية بالنسبة لريال مدريد مع اقتراب مونديال الأندية الذي تتطلع إدارة فلورنتينو بيريز للفوز به، لما يحمله من أهمية رياضية واقتصادية على حد سواء.

