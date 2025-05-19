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أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن بايرن ميونخ "مازال في بداية الطريق" مشيرا إلى أنه يتطلع لمواصلة اللعب لبايرن في المستقبل القريب، بعدما توج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وهو اللقب الكبير الأول له في مسيرته.

كين: أتطلع لمواصلة اللعب لبايرن ميونخ في المستقبل القريب

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كين /31 عاما/، الذي يمتد عقده مع بايرن حتى 2027، تحدث عن مدى حبه وعائلته للوقت الذي يقضونه في ولاية بافاريا.

وبسؤاله عما إذا كان يفكر في اللعب بمكان آخر، قال كين، الذي انضم لبايرن مقابل 4ر86 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) من توتنهام في أغسطس 2023، لشبكة "أي تي في الإخبارية":" لا عائلتي، مستقرة هنا".

وأضاف:" كما تعلم، أعتقد أن في كرة القدم، في الحياة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما الذي ينتظره. ولكن بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية هنا في ميونخ. عائلتي مستقرة. أطفالي يحبون المدرسة هنا، حياتي ستكون هنا في المستقبل القريب".

وأردف:"أحب المدرب. أحب زملائي. أعتقد أننا مازلنا في بداية الطريق، لمشاهدة بداية فترة ناجحة جدا لهذا النادي، وأريد أن أكون جزءا كبيرا من هذا. لذلك، من يدري كم سأستمر هناك، ولكن بالتأكيد، أريد أن أستمر هنا لفترة".

ولكن، اعترف كين، إنه يتطور ببطء فيما يتعلق بجهوده لتعلم اللغة الألمانية بعدما قضى عامين في البلاد.

وقال:"لم أقترب على الإطلاق من تعلم اللغة، لذلك مازلت أتلقى الدروس. شيئا فشيئا، بدأت أفهم القليل، لأنه فعلا أمر صعب. لذلك سأبقي الأمر سرا حاليا، من ثم ربما في يوم ما من العام المقبل، سأحاول أن أفعل المزيد".

وأنهى كين موسمه بتسجيله الهدف رقم 38 في الموسم، في المباراة التي فاز فيها بايرن على هوفنهايم برباعية نظيفة يوم السبت الماضي في الجولة الأخيرة من الدوري.