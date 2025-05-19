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أحمد جودة - القاهرة - تلقى ميلان هزيمة قاسية أمام روما بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

فشل ميلان يعيده للسنوات العجاف

وجاءت هذه الخسارة لتوجّه ضربة موجعة لطموحات الروسونيري، حيث تأكد غيابه رسميًا عن المشاركة في البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميلان ينهي موسمه في الدوري دون التأهل لأي مسابقة أوروبية، للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، عندما أنهى الدوري في المركز السابع.

ويحتل ميلان حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ليودّع رسميًا سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

يُذكر أن ميلان كان قد ودّع أيضًا بطولة كأس إيطاليا قبل أيام، بعد خسارته أمام بولونيا، ليُحرم من فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي من بوابة الكأس.