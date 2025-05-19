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أحمد جودة - القاهرة -

احتفى روبين لو نورماند، مدافع أتلتيكو مدريد، بتسجيل أول أهدافه مع الفريق في انتصاره على ريال بيتيس 4-1، وقال إنه سيتذكر هذا الهدف طوال حياته.

لو نورماند: سأتذكر هذا الهدف طوال حياتي

وقال اللاعب الإسباني صاحب الأصول الفرنسية في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت الأحد في الجولة قبل الأخيرة من الليجا: "إنها لحظة جيدة للغاية. تأخر هذا الهدف في الوصول وجاء في نهاية الموسم، ولكنني سأتذكره طوال حياتي".

وأقر لو نورماند بأنه "واجه لحظات قاسية" في عامه الأول بصفوف أتلتيكو مدريد، في إشارة إلى إصابة الرأس التي أبعدته عن الملاعب نحو شهرين.

وقال: "مررت بكل شيء. ولكن العام كان جيدا. كانت هناك لحظات صعبة وأخرى جيدة. اليوم لحظة جيدة ولكن كانت هناك أوقات قاسية للغاية مليئة أحطتها بالشكوك ولكنني كنت محاطا بأشخاص رائعين. كانت هناك مباريات تمنيت أن أساهم بها بشكل أكبر ولكن مجرد اللعب في الأتلتي يرضيني".

