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أحمد جودة - القاهرة - يقترب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، من لحظة مفصلية في مسيرته مع النادي الملكي، مع اقتراب نهاية عقده الحالي في ختام الموسم.

تفاؤل حذر بشأن تجديد مودريتش مع ريال مدريد

وبحسب ما أوردته شبكة "ريليفو" الإسبانية، لا تزال فرص تجديد عقد مودريتش قائمة، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وسط تباين في الآراء داخل أروقة الإدارة المدريدية.

وكان مودريتش قريبًا من الرحيل في الموسم الماضي، إلا أن النادي قرر الاحتفاظ بخدماته بعد قبوله تخفيضًا في راتبه. واليوم، تسود أجواء أكثر إيجابية بشأن استمراره، خاصة أن وكلاء اللاعب يعوّلون على علاقته القوية بالنادي، إلى جانب المستوى الفني المميز الذي يواصل تقديمه.

وشارك مودريتش هذا الموسم في 54 مباراة، بمجموع 2667 دقيقة، ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة خلف فيدي فالفيردي، ما يؤكد جاهزيته البدنية والفنية. كما لفت الأنظار بتألقه إلى جانب كيليان مبابي في الانتصار الأخير على إشبيلية.

ويُرتقب أن يعقد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا اجتماعًا حاسمًا مع إدارة النادي عقب الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، لمناقشة مصيره مع الفريق.

ويعبّر مودريتش بصراحة عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ساعيًا لخوض كأس العالم 2026 وهو لا يزال لاعبًا في صفوف "الميرينغي".

ورغم الإجماع داخل النادي على احترامه لاحترافية مودريتش وقيمته الفنية والقيادية، إلا أن بعض الأصوات في الإدارة تتخوّف من أن تجديد عقده قد يؤثر على فرص تطور اللاعبين الشباب.

ويُتوقع أن يلعب المدرب المرتقب تشابي ألونسو، الذي زامل مودريتش لعدة مواسم، دورًا محوريًا في تحديد مستقبل النجم الكرواتي مع الفريق.

ومن المقرر أن يشارك مودريتش مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة، في وقت يواصل فيه النادي وضع تصوراته الفنية للموسم المقبل.

ويبقى القرار النهائي بشأن استمرار النجم الكرواتي مؤجلًا إلى ما بعد نهاية الموسم، دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن.