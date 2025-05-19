نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من انتر ميلان بعد التعادل مع لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي إنتر ميلان التزام الصمت وعدم السماح لأي من لاعبيه أو أعضاء الجهاز الفني بالإدلاء بتصريحات إعلامية عقب مواجهة لاتسيو، التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

قرار عاجل من انتر ميلان بعد التعادل مع لاتسيو

وانتهت المباراة بتعادل مثير 2-2 على ملعب جوزيبي مياتزا، وهي نتيجة قد تؤثر بشكل كبير على حظوظ "النيراتزوري" في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وشهدت المواجهة حالة جدلية بارزة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لاتسيو في الدقيقة 90، جاء منها هدف التعادل، ما أثار غضب إدارة إنتر والجهاز الفني واللاعبين.

ووفقًا لما نقله موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فقد اختار النادي عدم إصدار أي تعليقات رسمية بعد اللقاء، في خطوة تعكس حالة الامتعاض داخل النادي تجاه القرارات التحكيمية الأخيرة.

ويرى مسؤولو إنتر أنهم كانوا ضحية لأخطاء تحكيمية متكررة هذا الموسم، من بينها عدم احتساب ركلة جزاء واضحة أمام ليتشي في لقطة مشابهة للحالة التي شهدها لقاء لاتسيو، بالإضافة إلى الجدل الذي صاحب احتساب رمية تماس لصالح بولونيا ساهمت في خسارة إنتر خلال مواجهة سابقة.

وأشار الموقع إلى أن قرار الصمت جاء أيضًا تجنبًا لأي تصريحات انفعالية قد تُحدث تبعات سلبية أو عقوبات على النادي أو أفراده، في ظل حالة التوتر والغضب السائدة عقب اللقاء.