نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يستهدف ضم اخطبوط البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي برشلونة تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا تعزيز الجبهة الهجومية، وتحديدًا مركز الجناحين، على رأس أولوياته، مع دراسة خيار تدعيم مركز حراسة المرمى أيضًا.

ايميليانو مارتينيز على رادار برشلونة

ورغم أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن لا يزال الحارس الأساسي للفريق، إلا أن غيابه الطويل بسبب الإصابة مؤخرًا دفع إدارة النادي للتفكير في التعاقد مع بديل موثوق يمنح الفريق الأمان في حال تكرر الغياب.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ينتظر النادي الكتالوني ردًا من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي اختاره المدرب هانز فليك ليكون البديل الأول لتير شتيجن، في حال غيابه، وذلك بشأن عرض التجديد الذي قدمه له النادي.

وكان تشيزني قد خطف الأنظار خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة، التي انتهت بفوز فريقه 4-3 على ريال مدريد، وأكد في تصريحات لاحقة أنه تلقى عرضًا لتمديد عقده مع برشلونة لعامين، لكنه لم يحسم موقفه بعد، مشيرًا إلى أنه ينتظر مناقشة الأمر مع زوجته قبل اتخاذ القرار النهائي.

في المقابل، يدرك الحارس الثالث في الفريق، إيناكي بينيا، أن فرصه في التقدم لمركز الحارس الثاني تبدو محدودة إذا ما وافق تشيزني على الاستمرار، وهو ما دفعه للتفكير في خيارات أخرى خارج أسوار النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة انضم مؤخرًا إلى سباق التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، نجم أستون فيلا، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية، بما في ذلك أندية سعودية مستعدة لتقديم عروض مالية ضخمة.

وكان مارتينيز قد أثار الجدل بعد أن ذرف دموعه عقب فوز فريقه على توتنهام بنتيجة 2-0 في ملعب "فيلا بارك"، وهي لحظة اعتبرها البعض إشارة محتملة إلى قرب رحيله عن النادي.

كما يُعد الحارس الأرجنتيني خيارًا واردًا أيضًا لدى مانشستر يونايتد كبديل محتمل لأندريه أونانا.

ويجذب الطابع التنافسي القوي لمارتينيز اهتمام إدارة برشلونة، التي ترى فيه مرشحًا مثاليًا لتعزيز مركز حراسة المرمى، وضمان مزيد من التوازن والصلابة في الموسم المقبل