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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح الإسباني كارلوس ألكاراز، المرشح الأبرز لنيل لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ولكن عاد جانيك سينر، المصنف الأول على العالم بعد انتهاء عقوبة المنشطات، ويعمل حاليا على استعادة مستواه يوما بيوم.

ألكاراز المرشح الأبرز للقب بطولة فرنسا.. وسينر في طريق العودة

كانت هذه هي الآراء التي ظهرت بعدما تغلب ألكاراز على سينر أمس الأحد ليتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس قبل أسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وبعد فوزه ببطولة روما، عزز ألكاراز سجله على الملاعب الرملية هذا الموسم محققا انتصاره الخامس عشر مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وخلال مراسم تتويج اللاعب الإسباني ببطولة روما عقب فوزه على سينر أمس الأحد بنتيجة 7 / 6 و6 / 1، قال سينر لألكاراز: "أنت أفضل لاعب على الملاعب الرملية حاليا".

امتلك سينر فرصتين لحسم المجموعة الأولى خلال مواجهته أمام ألكاراز، وذلك في أول بطولة له بعد انتهاء إيقافه لمدة ثلاثة أشهر.

وقال ألكاراز: "المستوى الذي لعب به في هذه البطولة كان جنونيا، خاصة وأنها كانت البطولة الأولى التي يشارك بها بعدما غاب عن المشاركات لمدة ثلاثة أشهر. سوف يصبح أفضل.. سيكون لاعبا خطيرا في باريس".

إذا التقى ألكاراز وسينر مرة أخرى في باريس، سيكون في النهائي، لأن ألكاراز قفز للمركز الثاني في التصنيف العالمي، الصادر اليوم الإثنين- مما يعني أنه سيكون في النصف الآخر من قرعة رولان جاروس.

وتغلب ألكاراز على سينر في مباراة من خمس مجموعات بالدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت العام الماضي، والتي توج ألكاراز بلقبها.

بعدها دفاع ألكاراز عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ليحصد لقبه الرابع في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وقال سينر: "كان من الجيد مواجهته قبل خوض بطولتين من البطولات الأربع الكبرى. بالتأكيد، من ناحية تحركاتي، أحتاج إلى أن أفهم بشكل أفضل أين يجب أن أكون في لحظات معينة. الأمر يختلف على الملاعب الرملية مقارنة بالملاعب الصلبة. هناك أمور صغيرة أحتاج لتحسينها".

وأضاف: "أواجه صعوبة كبيرة عندما ألعب على أرضية الملاعب الرملية. لا يوجد فائدة من إخفاء هذا".

في الحقيقة، فاز سينر بلقب واحد، على الملاعب الرملية، من أصل 19 لقبا حصدها، وكان ذلك في أوماج كرواتيا في 2022 -عندما تغلب على ألكاراز في النهائي.

غاب سينر لمدة ثلاثة أشهر عن الرياضة، وظهر تأثير هذا، عندما لم يستطع مجاراة ألكاراز في المجموعة الثانية أمام الجماهير الإيطالية.

وقال سينر: "بالتأكيد أحتاج لزيادة مستوى الحدة في أدائي والحفاظ عليه لفترة أطول. أحتاج للعب المزيد من المباريات".

الخسارة أمام ألكاراز أنهت سلسلة انتصارات سينر التي وصلت لـ26 انتصارا متتاليا، والتي تضمنت فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي، ليحصد لقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

وختم: "بطولة فرنسا المفتوحة ستكون مختلفة تماما. إنها إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهذا يجعل المشاعر مختلفة. بالتأكيد التوتر سيكون أعلى، لأن البطولات الكبرى أهم بالنسبة لي. ولكني أحب هذا".