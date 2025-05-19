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أحمد جودة - القاهرة -

يغيب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن قيادة فريقه من على خط الملعب في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد حصوله على إنذار في مواجهة نيوكاسل، أمس الأحد.

أرتيتا يغيب عن دكة آرسنال أمام ساوثهامبتون

وحصل أرتيتا على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز آرسنال 1-0 على ملعب الإمارات، بعدما ركل الكرة إلى أرض الملعب، احتجاجا على أحد قرارات الحكم.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن أرتيتا حصل على ثالث إنذار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة.

وأضافت أن أرتيتا سيتواجد في مدرجات ملعب سانت ماري، عندما يحل آرسنال، ضيفا على ساوثهامبتون الهابط فعليا للدرجة الأولى، وذلك في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن مواجهة ساوثهامبتون لن تكون مؤثرة على آرسنال، لأن الفريق اللندني ضمن بالفعل تأهله رسميا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد الفوز على نيوكاسل بهدف رائع سجله ديكلان رايس في الشوط الثاني.

وضمن آرسنال أيضا إنهاء الموسم في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي، بفضل تفوقه في فارق الأهداف، ولكنه يتخلف بفارق 12 نقطة عن ليفربول بطل المسابقة هذا الموسم، وعانى من خيبة الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام باريس سان جيرمان.

وأكد أرتيتا بعد الفوز على نيوكاسل، أن آرسنال لم يرتق لمستوى طموحاته هذا الموسم، مبديا في الوقت ذاته، حسرة كبيرة بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن إدارة آرسنال بصدد تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، من أجل الارتقاء بطموحات النادي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وصرح أرتيتا عبر قناة سكاي سبورتس "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا كنا نريد الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، ولم ننجح في ذلك".

وأضاف "لكن السعي وراء الحلم له إيجابياته وسلبياته، لكن هذه المساعي لا تغفل ما حققه هذا الفريق".

وأتم أرتيتا "لاحظت أن أي فريق آخر يتأثر من إصابة واحدة، وينهي موسمه في المركز الثامن أو الخامس أو 16 أو 17".

